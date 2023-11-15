Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе прокомментировал последний инцидент с Фарион, когда из-за нее ФСБ задержала парня из Крыма, который ждет ВСУ, и рассказал, что с ней после этого делать.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

Как напоминает эксперт, ранее Фарион работала преподавателем русского языка, при Советском Союзе она была в коммунистической партии, а потом начала рассказывать, как любит нашу страну и наш язык, будучи в партии «Свобода», она выступала и псевдоотстаивала интересы нашей страны, а сейчас последовали ее скандальные заявления о языке и бойцах ВСУ.

«И Фарион начала говорить, что ребята, которые защищают нашу страну и говорят по-русски, это… очень плохо высказалась. После этого, чтобы вы понимали, парень пишет ей лично на почту коротенькое письмо. Она сделала скриншот и выложила у себя, таким образом идентифицировала этого парня, к нему пришли ФСБ и из Керчи привезли его в Симферополь», – рассказывает Георгий Биркадзе.

По словам эксперта, было бы хорошо, если бы за это взялась СБУ и показала нам, за что вообще живет Фарион. Попутно он вспоминает, что слышал очень много слухов о том, что вообще «Свободу» финансируют из кремля, поэтому хотелось бы, чтобы СБУ обратила на это внимание.

«Студенты требуют, чтобы она уходила, я поддерживаю на все 100%. Я считаю, что она должна уволиться, и не только она, также должен уволиться и руководитель этого учебного заведения, который очень хорошо знал, кто это такая. Послушайте, это не первый раз, я могу вам напомнить, что она постоянно это делала (ред. – разжигала вражду). Как человек, руководивший этим заведением, этого не понял?», - заключает Георгий Биркадзе.

Как сообщала Politeka, Доний заявил, что Украина может провести выборы в 2024 году во время войны, ведь выборы уже были в 2014 и 2019 годах, когда война с россией тоже продолжалась.

Также Politeka писала о том, что Биркадзе прокомментировал скандальные заявления Фарион.