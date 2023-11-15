Об этом он рассказал на канале «Личность с Сергеем Дойко».

«Я общался с ребятами, которые вернулись с фронта, и они берут пленных на разных участках фронта. И люди вроде с высшим образованием, и люди вроде при здравом уме, но говорят, что воюют с нацистами, защищают «русский мир», и именно поэтому они здесь», - сообщил Денис Попович.

По словам военного обозревателя, значительная часть мужчин сейчас вступает в ряды вооруженных сил российской федерации, прежде всего, ради того, чтобы заработать деньги. Как отметил Денис Попович, россиянами, которые воюют против Украины, руководят финансовые мотивы.

«Идут, если есть долги, есть кредиты, проблемы, нет работы. Ну почти никого нет там из москвы или санкт-петербурга. Там из какой-то Бурятии, 30 тысяч рублей где-то зарабатывают в лучшем случае, а здесь такие деньги», – заявил Денис Попович.

Как писала ранее Politeka, задумали захватить другой участок: эксперт рассказал о реальной обстановке на Авдеевском фронте.

Также Politeka сообщала об определенном преимуществе: ВСУ достигли прогресса на горячем участке, где точатся бои.