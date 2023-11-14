Политтехнолог Борис Тизенгаузен сообщил, что россияне ударили ракетами по Киеву в ответ на атаку украинских дронов на важнейший российский завод.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Самое интересное, что это бюро конструирует и производит как раз «Искандер-М» те самые, которые летели в сторону Киева, и «Точку-У». Та еще там куча всего: гранатометы, РСЗВ, ЗРК «Верба». Ну в общем, много всего, на этом предприятии очень приличное количество всего конструировалось и производилось», - сообщил Борис Тизенгаузен.

По словам политтехнолога, украинские дроны на днях атаковали Конструкторское бюро машиностроения в городе Коломна, где производят очень важное для россиян вооружение. Как отметил Борис Тизенгаузен, такие повреждения важных предприятий в дальнейшем могут влиять на производство целых линеек конкретного оружия.

«Поэтому, конечно же, россияне ночной вылет дронов без внимания оставить не могли и направили на нас баллистику», - заявил Борис Тизенгаузен.

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