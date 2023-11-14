Об этом в эфире телемарафона «Единые новости» отметил заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Арсений Пушкаренко.

«Очень символично, что решение Еврокомиссии было принято спустя 10 лет после начала протестов на Майдане, проходивших под флагами объединенной Европы и с требованием подписать договор об Ассоциации с ЕС. К сожалению, свой европейский выбор Украина борется за дорогую цену — жизнь Героев Небесной Сотни и наших Защитников и Защитниц, которые уже 10 лет ежедневно отдают свои жизни, отстаивая Независимость Украины и наш цивилизационный выбор», — отметил народный депутат Украины.

Политик поблагодарил Еврокомиссию за оценку усилий Украины на пути в Европейский Союз. Также напомнил, что Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен акцентировала внимание на том, что, несмотря на полномасштабную войну, в нашем государстве успешно реализуются реформы на пути к членству в ЕС.

Анализируя ситуацию накануне заседания Совета Европы, Арсений Пушкаренко подчеркнул, что во время недавней встречи в Берлине министров иностранных дел Европейского Союза с участием министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы продолжалась серьезная дискуссия по поводу трансформации Евросоюза и его расширения.

"Для нас, как для страны-кандидата, стоящей на пороге конкретных переговоров, важно было услышать, что лидеры ЕС не будут привязывать трансформацию самого Европейского Союза к вступлению в ЕС новых членов", - добавил парламентарий.





По оценкам Арсения Пушкаренко, в ЕС существует консенсус относительно нового этапа расширения объединенной Европы, но следует учитывать возможное блокирование вступления именно Украины в Европейский Союз. В частности, осложнения могут возникнуть из-за позиции Венгрии.

«Хотя, например, та Венгрия не блокирует вступление Молдовы в Евросоюз. Понятно, что такое пристрастное отношение соседнего государства к Украине связано исключительно с заигрыванием с кремлем. И здесь, конечно, важно единство и принципиальная позиция других государств-членов ЕС. Добавляет оптимизма, что лидеры Европейского Союза понимают: сейчас речь идет об угрозе архитектуре безопасности всего континента. Война в Украине – это общий вызов европейской семье», – заявил он.

Сегодня все ветви украинской власти слаженно работают над тем, чтобы поскорее приближать Украину к членству ЕС. После того как Урсула фон дер Ляен озвучила историческое решение о предоставлении рекомендации по началу переговоров, Президент Владимир Зеленский дал соответствующие поручения для активизации работы над продвижением дальнейших реформ.

Очередной промежуточный отчет Украины о результатах выполнения следующих рекомендаций по вступлению в Европейский Союз состоится уже в марте 2024 года, подчеркнул парламентарий. И в этом контексте он напомнил, что еще 29 июля прошлого года после получения Украиной статуса кандидата в члены ЕС Верховная Рада Украины приняла Постановление «О некоторых мерах по выполнению обязательств Украины в сфере европейской интеграции». Этим Постановлением евроинтеграционные законопроекты были определены как приоритетные, а в каждом Комитете парламента появились подкомитеты по европейской интеграции. Вся законотворческая работа Украинского парламента проходила и продолжит происходить в контексте нормативно-правового обеспечения курса европейской интеграции.

Народный депутат также обратил внимание на то, что анонсированные 50 миллиардов евро на 4 года помощи для украинского бюджета, о которых говорилось этим летом в Лондоне на большой Конференции по восстановлению Украины, также привязаны непосредственно к реформам в нашем государстве. Кабинет Министров передал Европейской комиссии предварительный план для программы Ukraine Facility. Для того чтобы получать средства в рамках этой программы, Украина проведет несколько реформ и осуществит ряд проектов трансформаций.

«Сейчас на пути в ЕС есть политический консенсус и воля среди всех ветвей власти. Евроинтеграция – это наш цивилизационный выбор, закрепленный в Конституции. Считаю, что тот результат, который мы показали менее чем за полтора года, получив положительное заключение Еврокомиссии, демонстрирует нашу целеустремленность и наше желание поскорее стать полноправным членом Европейского Союза», — подчеркнул Арсений Пушкаренко.