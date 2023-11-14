Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе заявил, что государственный язык Украины – украинский, но во время войны уже не столь важно, на каком языке общаются наши бойцы, потому что они нас защищают.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

Как рассказывает эксперт, недавно ему позвонил один парень, который на передовой, на нуле, он грузин, который совсем не понимает украинский и очень плохо – русский, но борется за нашу независимость. Так вот, продолжает он, этот парень звонит по телефону и говорит с грустью: «Слушай, скажи, пожалуйста, мне что, нужно уезжать из страны?».

«Спрашиваю, почему. И сбрасывает мне видео вырезку по Фарион. Вот грузина, который защищает нашу с вами страну, это задело», - объясняет Георгий Биркадзе.

По его мнению, государственный язык Украины – это только и обязательно украинский, иначе быть не может, но вот на каком языке могут общаться наши бойцы, защищающие нашу страну, это уже безразлично. К тому же, добавляет эксперт, сама Фарион – это человек, который был в компартии и получал благодарности от КГБ за то, что она преподавала на русском языке. Поэтому, убежден он, все похоже на провокацию, а сам русский язык вообще принадлежит ООН.

«Это международный язык ООН. Это не принадлежит россии официально. Если они решили, что это их язык, это не так. Официально этот язык принадлежит ООН», – подчеркивает Георгий Биркадзе.

Как сообщала Politeka, Поздний пояснил, чья победа нужна Украине на выборах в США.

Также Politeka писала о том, что Биркадзе рассказал, когда планируют выборы в Украине, а также начало нашего восстановления.