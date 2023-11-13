Об этом говорится в сообщении Госэкоинспекции.

С 03 по 09 ноября 2023 года территориальными и межрегиональными территориальными органами Государственной экологической инспекции Украины проведено 102 мероприятия по контролю в сфере охраны окружающей природной среды, рационального использования, воспроизводства и охраны природных ресурсов, составлено 218 протоколов об административных правонарушениях.

Общая сумма наложенных штрафных санкций составляет 65 тысяч гривен. В Государственный бюджет взыскано 57 тыс. гривен. За нарушение требований природоохранного законодательства рассчитаны убытки на сумму 1 млн 596 тыс. гривен. Общая сумма предъявленных претензий и исков составляет 632 тысячи гривен. Взысканы убытки в добровольном и принудительном порядке на сумму 597 тыс. гривен.

Наиболее резонансным за нарушением требований природоохранного законодательства стала Николаевская область.

Инспекцией Юго-Западного округа произведен расчет убытков на сумму 775 тыс. 169 грн. за ущерб, причиненный при неорганизованных выбросах загрязняющих веществ или смеси таких веществ в атмосферный воздух, в результате возникновения пожара хвойной подстилки на территории ГП «Николаевское лесное хозяйство» (Балабановское лесное урочище) на общей площади 3500 кв. м, что явилось следствием неосторожного обращения с огнем. Материалы с признаками уголовного правонарушения направлены в ОП №3 Николаевского РУ ГУНП в Николаевской области (Корабельный ОП).