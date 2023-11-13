Публицист Александр Новохатский сообщил, что вопрос победы лежит, прежде всего, на плечах украинского народа.

Об этом он рассказал на канале «Садок вишневый».

«Вхождение в Евросоюз никак не гарантирует нам сохранение территорий Украины. Надо это повторять, потому что считается, что это панацея, что войти в ЕС и войти в НАТО – это какая-то волшебная пилюля», - сообщил Александр Новохатский.

По словам публициста, мнение о том, что вступление в НАТО и Европейский союз решит все наши проблемы, ошибочно. Как отметил Александр Новохатский, вопрос обеспеченности населения, постановки целей совместного существования, вопрос противостояния агрессору и ведения войны лежит, прежде всего, на наших плечах.

«Иначе решения будут приниматься за нас. Нам сегодня нужно выделить здоровое ядро, здоровые силы, здоровые ресурсы, нужно выделить ту здоровую часть, которая способна сохранить государственное образование Украины», – заявил Александр Новохатский.

Как писала ранее Politeka, эксперт объяснил, чья победа нужна Украине на выборах в США: «Это сакральная дата».

Также Politeka сообщала, что политический эксперт рассказал, когда могут пройти президентские выборы в Украине.





