З 1 листопада російські спецслужби розпочали масштабну інформаційну атаку «Майдан-3», метою якої є дестабілізація України.



Про це повідомляє online.ua, посилаючись на власні джерела в секторі безпеки та оборони.

Українцям варто пам’ятати, що «війна на виснаження» це про стійкість до внутрішніх протистоянь, які Росія активно провокує.



Нова інформаційна атака РФ проти України

Терміни проведення нової інформаційної атаки російськими спецслужбами на Україну – листопад-грудень 2023 року.

Куратором операції став перший заступник керівника адміністрації президента РФ Сергій Кірієнко, а ідеологом – Владислав Сурков, один з авторів проекту «Новоросія».

Про це online.ua стало відомо з власних джерел в секторі безпеки та оборони України і підтверджує побіжний погляд на український інформаційний простір.

Згідно зухвалих планів росіян, операція проводитиметься в різних куточках світу, матиме комплексний багатовекторний характер.

Мета, яку перед собою ставлять російські спецслужби та пропагандисти, – дестабілізація політичного життя, провокація протестних настроїв і конфліктів у самій Україні, а також вплив на міжнародну антипутінську коаліцію.

Методика нової інформаційної атаки РФ залишиться традиційною для російських ІПСО – паніка, зневіра, штучне стравлювання політиків та військових.

ІПСО Росії: уявна «безперспективність опору» українців

Щодо основних тем інформаційного впливу російських спецслужб на українське суспільство, сюрпризів не передбачається.

На «прапор» знову піднімуть частину реальних проблемних тем, які сьогодні хвилюють українців: загальна втома від війни, уявна «безперспективність опору», корупція, неефективність міжнародних організацій, зупинка допомоги від міжнародних партнерів, неефективність політичного керівництва та різноманітні «теорії змови».

Окремим пунктом іде «мовне питання», яке знову і знову штучно повертають в порядок денний.

Водночас у Києві та регіонах планується організація низки «мирних» акцій, які матимуть абсолютно не мирні цілі.

Задля цього російські спецслужби активно використовують стресовий стан українського суспільства.

Зокрема, на новий рівень піднімаються болючі питання обмінів військовополонених та ротації військових в зоні бойових дій.

Продовжуються активні інформаційні атаки, спрямовані на зрив процесу мобілізації. Рідних та близьких українських військових провокують на агресивні дії, які додатково розхитують суспільство.

Саме з цією метою Росія заблокувала процес обмінів військовополоненими.



Атака РФ проти воєнно-політичного керівництва України

Перші етапи цієї операції вже можна спостерігати як на українських, так і на міжнародних інформаційних майданчиках, в тому числі проросійських і орієнтованих на російськомовну аудиторію.

К новым голосам в виде «законсервированных» агентов влияния (самозванные «эксперты» и комментаторы) добавилась определенная часть украинских политиков и лидеров мнений, бессознательно распространяющих российские нарративы ради собственного пиара.

Основной информационный удар направлен на дискредитацию определенных государственных структур и представителей политического и военного руководства Украины.

В частности, раздувается мнимый «конфликт» между разными ветвями власти и конкретными государственными деятелями.

По данным источников, самая большая ставка в информационных атаках России делается на пропаганду в мессенджере Телеграмм, имеющем российское происхождение. Только на это направление уже выделено 230 млн. долларов.





В целом Майдан-3 стал самой дорогой российской информационной спецоперацией против Украины с 2014 года — ее общий бюджет достиг полутора миллиардов долларов.

Российские спецслужбы готовят покушения на руководство Украины

Планируется организация серии покушений на ряд должностных лиц. Для этого подготовлено несколько групп исполнителей.

Некоторые участники уже находятся на территории Украины, некоторые готовятся к въезду с территории теневых союзников России. Руководство операцией будет осуществляться непосредственно на территории РФ.

По данным источников, если покушения будут успешными, то некоторые будут представлены как свидетельство «слабости» Украины и неспособности защитить знаковые фигуры. Другие покушения попытаются выдать за вроде бы «внутриукраинские разборки», дошедшие до крайней точки кипения.

Своей пиковой точки спецоперация российских спецслужб должна достичь годовщины начала Революции достоинства. По задумке «авторов» это придаст событиям эмоциональность и символизм.

К тому же именно в этот период прогнозируется разгар российских ракетных атак на украинскую гражданскую критическую инфраструктуру.

Сочетание всех составляющих будет естественно усиливать психологическое влияние на украинцев и будет способствовать возникновению панических и капитулянтских настроений. Дестабилизация Россией мира: помощь Израилю и Северные потоки





На международной арене россиянами продолжится продвижение темы Ближнего Востока для отвлечения внимания от войны в Украине и уменьшения международной помощи.

Саму Украину будут представлять как сплошное Гуляйполе, лишенное каких-либо признаков цивилизованности и законности с постоянными ссорами на уровне высшего руководства государства.

Новую силу вступят в теорию относительно причастности Украины к подрыву «Северных потоков».

Конечная цель информационного «проекта» российских спецслужб – доказать несостоятельность Украины как самостоятельного государства, ведь вроде бы ее руководство «неспособно к эффективному управлению, а народ не может выбрать достойных лидеров».

То есть речь об очередной попытке представить Украину как failed state (несостоятельное государство).

Следовательно, партнерские в России политические силы на «западе» будут убеждать оппонентов и избирателей в необходимости переключить вектор поддержки из Украины на Израиль.

Украинские спецслужбы будут противостоять таким атакам, но всем украинцам важно помнить, что «война на истощение» это не только о мобилизации, танках и дронах. Это устойчивость к внутренним противостояниям, которые Россия будет активно провоцировать.

Российские стратеги уверены, что их режим и общество значительно стабильнее и устойчивее к информационным и безопасным воздействиям.