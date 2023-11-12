История принятия бюджета военной Украины на 2024 год еще раз подтверждает печальный вывод о том, что даже на второй год кровопролитной войны с русской ордой ментальность власти неизменно выражается одним словом POHUY!

(Как известно, близкий соратник Зеленского, нынешний орденоносец Кошевый одно время продемонстрировал этот главный лозунг новой властной команды во время предвыборных дебатов).

Итак, краткая история БЮДЖЕТА для СЛУГ ВЛАСТИ на 2024 год.

После появления правительственного проекта бюджета-2024 лишь редкие фанаты власти положительно ценили этот главный финансовый документ страны.

Я же был среди экспертов, требовавших радикально сократить расходы на содержание властей на разнообразные властные понты.

И каков же результат от требований украинского общества?

А никакой!

Ни одна цифра на содержание властных и братских к власти структур не уменьшена?!

На первом месте по важности для нынешней власти стоит Государственная НАЛОГОВАЯ администрация для которой ВОССТАНОВЛЕНА проверка бизнеса во время ВОЙНЫ и УВЕЛИЧЕНО финансирование на …3 МИЛЛИАРДА 198 МИЛЛИОНОВ по сравнению с 2023 годом.

Офис Генпрокуратуры дополнительно получит 1 миллиард 127 миллионов.

Но больше всего «POHUY» депутатам Верховной Рады срок деятельности которых истек 29 октября 2023 года. Содержание этого порой ненужного, а еще чаще вредного для Украины органа, обойдется налогоплательщикам в 3 миллиарда 108 миллионов 221 тысячу гривен!

Самое циничное, что депутаты неформального большинства «Слуги народа»-ОПЗЖ при поддержке миллионеров-мажоритарщиков и нескольких депутатов из «Голоса» и «Батькивщины» решили увеличить денежный запас на содержание депутатов и их помощников. Наиболее поражает наглостью решения об увеличении до 1 миллиона 61 тысяч депутатского фонда на своих помощников. Напомню, что у большинства нынешних депутатов всего 1 или максимум 2 помощника, и как правило не чужие люди. Теперь месячный фонд одного народного депутата на своего или своих помощников и помощниц ВПЕРВЫЕ достигнет 88 тысяч 418 гривен.

(хоть пиши научный труд «помощник депутата – как «украинская мечта»)

И как всегда, наши деньги и на жилье и командировку депутатов по плану.

840 МИЛЛИОНОВ на политическую рекламу парламентских партий во время ВОЙНЫ - это уже за пределом цинизма и ниже любого дна.