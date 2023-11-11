Астрологиня Розалия Романова рассказала, что на пути Украины в ЕС скоро наступит белая полоса, но для этого мы должны пройти трансформацию, в частности, отбросить все плохое.

Об этом она рассказала на канале «Прогноз».

И карта Мира здесь есть, и эта гармония выпала, это карта Умеренность. И карта Мир здесь есть, она нам тоже помогает. То есть карта Мир – это карта мира. Мир на нашей стороне. Будет белая полоса. Здесь посредине есть немного страшная карта в прямом положении, но она на самом деле нейтральная. Это карта того, что что-то кончается и что-то новое начинается.

Это карта трансформации?

Она называется «Смерть», но что-то умирает, что-то рождается, трансформация. И когда вокруг хорошие карты, это говорит, что умирает плохое, рождается хорошее. Следовательно, это, можно сказать, расклад благословения для того, чтобы мы так вместе (ред. – с Молдовой) продвигались к этой цели и были тоже частями Евросоюза.

Будут ли какие-либо препятствия, касающиеся проверок? Потому что, насколько понятно, нам будут упрекать, что мы не побороли коррупцию, у нас слабенькая социальная политика, мы еще не до конца выполнили все требования. Будет ли у нас в ноябре какой-нибудь неприятный момент? Где эта ложка дегтя в бочке с медом? К чему готовиться?

Еще одна колода у меня есть, как раз такие рекомендации. Давайте посмотрим, что она нам скажет по этому поводу. То есть мы хотели бы продвигаться по этому пути с легкостью. Вот мы и спрашиваем, как это у нас получится.

Маг. Новый путь. Очень хорошо. Прочту, что написано: «Вы можете осуществить в жизни все, что захотите. Все, что вам нужно, волшебным образом явится. Успешные начинания». То есть эта карта говорит о том, что мы как-то пропетляем.

Как сообщала Politeka, Атаманова рассказала, что будет проходить в Верховной Раде.

Также Politeka писала о том, что Хомутовская рассказала, будет ли в Украине проходить политический процесс во время войны.