Политический аналитик Александр Кочетков объяснил, что на левобережье Херсонщины ВСУ уже переправляют бронетехнику, а это значит, что позиционной войны не будет, контрнаступление продолжается.

Об этом он рассказал в программе «Пульс недели» с Алексеем Буряченко.

«Это не только какие-то диверсионные группы вошли, постреляли, отошли. Нет. Сейчас переправляются, закрепляются и там уже более 300, по данным врага. И туда уже переправляется наша бронетехника, а это уже серьезно», – объясняет Александр Кочетков.

В то же время он замечает, что определенная рискованность этого маневра заключается в том, что если мы перебросим туда достаточно техники и достаточно живой силы, то нам нужно только наступать, потому что отходить будет фактически невозможно. То есть, констатирует эксперт, здесь либо победа, либо никак.

«Я всегда делаю эту оговорку, что я не военный специалист, но я так себе просчитал, что на Мелитополь даже спутниковые снимки показывают эти три круга (ред. – обороны). То есть прорвать этот коридор – это трудная задача. А вот, допустим, с этой стороны Херсона (ред. – левобережье) и держать под огневым контролем перешеек – это реальнее», - рассуждает Алексей Буряченко.

По мнению гостя программы, Херсонское направление фактически оставляет нам надежду на успешность нашего контрнаступления. Так что констатирует он, если это направление не сработает, а оно может сработать, тогда у нас чисто позиционная борьба, а из-за наличия этого Херсонского направления нельзя говорить, что контрнаступление иссякло.

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