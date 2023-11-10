Чрезвычайный и Полномочный Посол Грузии в Украине (2009-2013) Григол Катамадзе рассказал, что всегда мечтал поставить в Киеве памятник Шота Руставели и здание грузинского посольства.

Об этом он рассказал в программе «ОБЛИЧЧЯ. UA. Портрет сучасної нації».

Как рассказывает гость программы, он работал в МИД Грузии, был заместителем директора Департамента внешних экономических связей, и в один день 1993 года заместитель министра предложил отправить его в Дипакадемию в Вене. Тем не менее, продолжает посол, он отказался, тогда замминистр очень удивился, ведь от таких предложений не отказываются, все борются за то, чтобы попасть туда.

«Как раз начался процесс открытия посольств за границей, только-только открылись в москве, в Вашингтоне, в Германии. Я говорю, что слышал, что будет открываться посольство Грузии в Украине, я готов туда поехать и считаю, что больше пользы принесу, чем я сейчас на год поеду учиться в Вену в Дипломатическую академию. Поэтому я вот так решил», - рассказывает Григол Катамадзе.

По словам гостя программы, он был первым дипломатом, кто прилетел в Киев 16 августа 1994 года, не имея тут ничего, основывать посольство Грузии в Украине. И через 3 месяца, продолжает он, сюда прилетел первый посол Валерий Чечелашвили, и уже был готов офис на 12-ом этаже гостиницы «Киев».

«Я мечтал о 2 вещах. В студенческие годы, когда увидел, что в центре Киева есть улица Шота Руставели, мечтал, чтобы на улице Шота Руставели появился памятник Шота Руставели. И я где-то даже храню первые мои зарисовки, какое должно быть посольство, чтобы у Грузии было свое здание посольства. И первую, и вторую мечту я осуществил. И есть сквер Шота Руставели в Киеве с уникальной архитектурой, и есть первая заграничная собственность Грузии, которая оказалась в Украине», - заключает Григол Катамадзе.

Как сообщала Politeka, Катамадзе рассказал, что ситуация с Саакашвили на самом деле сложнее, чем кажется, но свою оценку реформаторы получают уже после смерти.

Также Politeka писала о том, что Кучухидзе рассказал, давит ли Запад на Украину, чтобы провести выборы.