Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе заявил, что все мэры-коррупционеры, скупающие имения за границей, должны не просто быть ПЭПами, а сидеть за решеткой.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

«Я считаю, что люди, которые идут работать на государство, должны для себя понимать: ты принадлежишь только своей стране и только своему государству, и ты забываешь какие-то свои мечты, что ты думаешь, что где-то можно заработать. Я очень рад, и говорю откровенно, этот закон будет работать. И в этом списке будут мэры наших городов, потому что это первая категория», – отмечает Георгий Биркадзе.

В частности, напоминает эксперт, недавно поймали мэра Тернополя на том, что он купил себе имение в Майами за 1,8 миллиона долларов. Также, добавляет он, нашим мэрам почему-то не стыдно, что их дети учатся в Великобритании, США, потому что они долларовые миллионеры, города под ними, им принадлежит буквально все, без них не обходится ни один проект, ни одно строительство.

И теперь, констатирует эксперт, эти мэры будут ПЭПами, хотя на самом деле они должны быть вообще за решеткой, ведь там им самое место. По его мнению, каждый мэр, занимающийся коррупцией, скупающий себе имения за границей, должен сидеть в тюрьме, и нужно заниматься тем, чтобы выявлять все эти факты.

«Я считаю, что должен быть тотальный контроль. Только тотальный контроль может побороть коррупцию. Только полная борьба с коррупцией. Другого нет», – подчеркивает Георгий Биркадзе.

Как сообщала Politeka, Мусиенко объяснил, что на левобережье Херсонщины ВСУ либо проводят фланговую маневровую операцию, либо готовят этот плацдарм на будущее.

Также Politeka писала о том, что Биркадзе заявил, что депутатам нечего бояться закона о финмониторинге PEP, если они не занимаются коррупцией.