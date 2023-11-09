8 ноября в 6 часов утра, при проведении природоохранных мероприятий совместно с работниками ООР 23 Отряда морской охраны и Сектора водной полиции Белгород-Днестровского РИН ГУНП в Одесской области возле пгт Затока были задержаны двое местных жителей, которые осуществляли незаконную ловлю водных биоресурсов в Дне. Об этом говорится в сообщении Госэкоинспекции.

Один из нарушителей выловил сеткой и самодельной ловушкой 3350 креветок, 32 бычка, 2 сельди черноморских, 32 краба обыкновенных, 8 особей кефали-остроноса. Рассчитанный ущерб составляет почти 95 тыс. грн.

Второй нарушитель ятерем и двумя самодельными ловушками совершал отлов в Днестровском лимане в брод без соответствующего разрешения. При этом выловил: 20170 креветок, 667 крабов, 201 бычок, 2 глосса, 6 особей атерины. Сумма ущерба – почти 704 тыс. грн.

Составлены протоколы об административных правонарушениях, материалы будут направлены в судебные органы.