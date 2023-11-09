Таролог Людмила Хомутовская рассказала, что для проведения выборов у нас отменят военное положение, но к заморозке конфликта Украина не готова, все будет именно на наших условиях.

Об этом она рассказала на канале «Прогноз».

Что будет отменено: выборы или военное положение?

Я не думаю, что выборы будут отменены. Их как бы проведут, там единственное только то, что может меняться дата. Не факт, что 31 марта, может, там как-нибудь будут пересматривать. Но то, что их сделают и каким-то образом утвердят даже законным путем, подпишут все указы и тому подобное, это будет.

Если мы смотрим об остановке военного положения, это ближе к реальности. Но интересно, что здесь карта Смерть, которая соединяется с тем, что здесь вокруг горит земля. И дальше Семерка пентаклей, которая говорит, что это временно.

То есть, будет какая-то определенная заморозка конфликта?

Вот что-то временное. Что-то, что не навсегда.

Наша власть, действующий президент и его команда, Залужный и его команда согласны на заморозку конфликта?

По Дьяволу точно не согласны. Готовы воевать, притом даже на каких-то своих условиях. Даже готовы на какой-то план ожидания, но конкретно чтобы оно было по нашим законам, по тому, что мы хотим. Если исполнят то, что мы требуем, тогда да, даже по Семерке пентаклей там будут какие-то истории, что мы что-то должны ждать, может, не до конца, и тому подобное.

Опять же, повторю фразу, которую повторяю все время: для того, чтобы заморозить конфликт, мы должны сделать какой-то прорыв. Вот раньше это не будет, снова та же песня.

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