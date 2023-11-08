Об этом он рассказал на своем канале.

«Главнокомандующий ВСУ редко где появляется в медиа, обычно это бывают информационные поводы, связанные с его профессиональной деятельностью. Это встречи с иностранными коллегами, это выезды куда-то непосредственно на места ведения боевых действий, то есть на передовую, на фронт и когда есть статьи, связанные с ведением боевых действий, с ходом кампании», - сообщил Александр Мусиенко.

По словам военного эксперта, Залужный недавно снова появился в медийном пространстве, когда произошел трагический инцидент с его помощником. Как отметил Александр Мусиенко, так случилось, что в один период произошло немало событий вокруг Залужного: и появление его статьи в западном издании, и увольнение командующего ССО, и разные дискуссии относительно того, есть ли конфликт между Зеленским и Залужным.

«И здесь еще есть добавился этот трагический инцидент, что породило очень много разных конспирологических теорий, версий», - заявил Александр Мусиенко.

Как писала ранее Politeka, Александр Мусиенко рассказал о фронте: «По дронам мы можем соперничать и это надо делать».

Также Politeka сообщала о ошеломительных цифрах: насколько увеличилась армия рф, воюющая против Украины.