Тарологиня Елена Бюн сделала расклад таро и сообщила, что россияне и дальше будут штурмовать Авдеевку, но ВСУ смогут их сдержать, чем будут очень не довольны в кремле.

Об этом она рассказала на канале «Прогноз».

Говорят, что враг готовит еще один штурм. Что в планах у врага на счет Авдеевского направления на ближайшую неделю?

Да, готовит. Там ад, пекло по Солнцу все равно оно остается. Но есть все, чтобы сдержать это. Несмотря на то, что они готовят, они же давят живой силой, у них по Четверке все равно идет нехватка чего-то, в том числе и того, чем стреляют.

Здесь это касается шойгу, ему уже был сделан ультиматум: ты быстро получаешь результат. Король мечей, который пришел сегодня, действительно захватил под себя власть в кремле, и он не доволен категорично работой шойгу.

Тут могут быть какие-то кадровые перестановки. Коснется ли это шойгу, я не знаю, но тут полетят сейчас головы. И это будет не в плюс российской армии, а в минус, и это что-то повлечет за собой ситуацию в лучшую сторону для нас.

На этих выходных под Мариуполем что-то очень сильно горело, какие-то склады БК. Удалось ли нам уничтожить авиацию, вертолеты? Удалось ли уничтожить живую силу, которую нарастили враги в Мариуполе?

Это какие-то ресурсы. Жахнуло достаточно хорошо. И то, чем стреляют, и живая сила, то, что кремль пытается сейчас тщательно скрыть и сказать, что это что-то не такое. Во всяком случае это несло огромную угрозу Украине, украинским Вооруженным силам и фронту. Как бы ситуация сейчас у них подвиснет. Они хотели очень активно действовать, но ситуация подвисла у них, слава Богу.

Как сообщала Politeka, Велиар объяснил, что темные силы обычно выступают за свободу, поэтому они не помогают агрессии рф.

Также Politeka писала о том, что Атаманова рассказала, какое место занимает Украина в сегодняшнем геополитическом раскладе.