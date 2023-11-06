Важно понять, что вооруженная агрессия русской федерации несет негативное влияние не только на жизнь и имущество людей, но и на окружающую среду, являющуюся неотъемлемой частью нашего существования.



Речь идет в сообщении Госэкоинспекции.

Воздействие на экосистемы, водные ресурсы, воздух и почву становится проблемой глобального масштаба. Инфографика Госэкоинспекции освещает такие аспекты как загрязнение почв, лесные пожары и засорение водных объектов. Иллюстрация показывает этот ущерб через реальные цифры, чтобы помочь общественности лучше понимать, какие последствия несет вооруженная агрессия для природы.