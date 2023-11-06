Учитывая, что страны Запада финансируют Украину и Израиль, у которого возник конфликт с Палестиной, из одних источников, Киев может столкнуться с нехваткой помощи. Соответствующее мнение озвучил народный депутат от «Слуги народа» Георгий Мазурашу, комментируя то, как может измениться оказание помощи Украине в связи с войной в Израиле, пишет From.ua.

По его словам, то, что США собираются уменьшить военную помощь Украине, направив часть средств Израилю, может свидетельствовать о том, что необходимые для надлежащей поддержки двух воюющих стран ресурсы выходят за пределы запланированных или допустимых, если это не противоречит внутренним интересам самих Штатов.

«Двойным стандартам в мировой политике можно уже не удивляться. Каждый из "сильных мира сего" преследует свои интересы. И если для защиты собственных интересов нужно прибегать даже не к двойным, но и к тройным стандартам, это для них не проблема. Мы рассматриваем все с позиции наших интересов, которые реально мало кого интересуют за пределами Украины, если вообще кого реально интересуют», - отметил он.

Нардеп добавил, что с началом военных действий в Израиле США прогнозируемо могут быть вынуждены идти на уменьшение помощи Украине.

«Очевидно, что когда и Украина, и Израиль получают помощь плюс-минус из тех же источников, поддержка каждой из сторон может уменьшиться, когда помогать приходится двум, а не одной стране. Это ведь и о математике, а не только о желании», – объяснил парламентарий.

Однако Мазурашу подчеркивает, что Украина остро нуждается в мощной военной помощи, а не номинальной, ради продолжения статуса-кво.

«Нам хочется, чтобы поддержка Украины в борьбе против рашистской агрессии была значительно существеннее, чем существующая, позволяющая примерно удерживать статус-кво на фронте. Нам нужна такая поддержка, которая позволила бы быстро освободить все оккупированные территории. Но кого это волнует, кроме нас? Одно дело выражать все более глубокие беспокойства, а другое – вытаскивать из карманов своих граждан (бюджета) средства и отдавать их другой стране. Вы же видите, что даже кредиты нам дают с условием, что это пойдет не на войну», - добавил он.

Ситуация осложняется тем, предполагает нардеп, что внимание международной прессы переключилось с военных действий в Украине на израильско-палестинский конфликт.

Медиа же освещают преимущественно то, что может вызвать больший интерес у читателей и зрителей. Наверное, «кровавое шоу» израильской войны теперь больше интересует, чем трагические события в Украине. Поэтому здесь особенно нечего удивляться», – констатировал он.