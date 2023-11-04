Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook. Далее приводим слова автора без комментариев. Также отметим, что мнение эксперта может не совпадать с позицией редакции.



Как известно, 1 января 2024 года стартует так называемый второй этап земельной реформы, когда максимальный размер земельного участка, который сможет приобрести один человек, увеличивается со 100 до 10 000 гектаров.

Об угрозе открытия своеобразного нового земельного фронта в Украине во время ВОЙНЫ с российской ордой убийц, насильников и мародеров военного преступника Путина власти предупреждали давно. Однако Верховная Рада Украины так и не приняла решения об отсрочке распродажи земли сельскохозяйственного назначения на послевоенный период. Напомню, что к началу действия нормы Закона об увеличении лимита продаж земли до 10 000 га осталось уже менее 2 месяцев.

Почему мы говорим об УГРОЗЕ и ВРЕДЕ от такого решения для НАЦИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ УКРАИНЫ?

1. Во время войны проведение процедуры купли-продажи земли будет объективно происходить непубличным, теневым способом.

2. Цены на землю, в силу понятных обстоятельств военного положения, будут крайне низкими.



3. Малый и средний агробизнес, являющийся одним из главных доноров бюджета Государства, находится в крайне тяжелом финансовом состоянии из-за большого количества заминированных сельхозугодий, заблокированных портов, логистических проблем и низких цен.

4. Национальный агробизнес активно поддерживает ВСУ и считает сегодня это своей приоритетной задачей.

5. Кабинет Министров и соответствующие органы государственной и местной власти не обеспечили надлежащую подготовку для проведения такого сверхсложного этапа земельной реформы.

При таких обстоятельствах главными выгодоприобретателями станут олигархи и коррупционеры, наиболее заинтересованные именно в условиях ВОЙНЫ скупить за бесценок земли сельскохозяйственного назначения для дальнейшей перепродажи.

Кроме того, остается законодательно неурегулированным вопрос о наличии двойного гражданства среди большого количества представителей олигархического бизнеса и семей должностных лиц, что создает дополнительные риски во время возможного 2 этапа земельной реформы.

Именно поэтому мы поддерживаем позицию социально-ответственного аграрного бизнеса и требуем от Президента и Верховной Рады сохранить на время войны и по меньшей мере на 2 года после войны нынешний максимальный лимит на покупку в 100 гектаров земли для одного физического или юридического лица.

Просьба также поддержать ПЕТИЦИЮ к Президенту «ЗАЩИТИМ УКРАИНСКОЕ СЕЛО».