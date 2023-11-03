Об этом он рассказал в интервью Валерию Савчуку на канале «Разные люди».

«Убивать женщин, детей и даже вырубать деревья – это запрет во время войны, то есть это слова пророка Мухаммеда. И каждый адекватный человек скажет: «А как вообще можно убивать детей и женщин?» Я сам не военный, но когда встречаешься там с ребятами, которые приезжают с фронта, и когда ты с ними разговариваешь, они рассказывают, что там действительно очень тяжело. И ты понимаешь, что мозг действительно по другому начинает работать», - сообщил шейх Мурат.

По словам шейха Мурата Сулейманова, на фронте любой объект уже воспринимается как враг, и не зря ВСУ, когда освобождали наши территории от врага, просили мирных граждан оставаться дома. Как отметил муфтий, если говорить о событиях в Израиле, то военные ХАМАС действительно убивали мирных жителей, но мусульманский мир не может отвечать за действия ХАМАС.

«Я не знаю, что у них и как они действуют, какая у них философия. Я не знаю, что там происходит. Мы понимаем, что там, может быть, была какая-то провокация, знает это только Всевышний. Но то, что есть оккупированные территории, это все знают», – заявил шейх Мурат Сулейманов.

Как писала ранее Politeka, шейх Мурат сообщил, что в Киеве около 100 тысяч мусульман.

Также Politeka сообщала, что политтехнолог Михаил Шейтельман объяснил, о чем говорит визит ХАМАС в москву: «Одни похитители людей приехали к другим».