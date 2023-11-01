Об этом он рассказал на канале «Правительственный квартал».

«Сейчас нужно говорить о том, что такая ситуация, которая происходила в Махачкале, будет и дальше продолжаться. Это еще не конец и можно сказать, где будет взрыв. Начало революции в россии будет на Кавказе, и мы это увидим», – сообщил Георгий Биркадзе.

По словам политического эксперта, события в Дагестане свидетельствуют о том, что люди в россии меняются, что меняется мышление россиян. Как отметил Георгий Биркадзе, по головам граждан российской федерации отрабатывает пропаганда, и затем они устраивают такие погромы, как в Дагестане.

«Они (российские пропагандисты - Ред.), к сожалению, могут делать так, чтобы люди менялись», - заявил Георгий Биркадзе.

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