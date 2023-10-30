Инспекцией Юго-Западного округа произведен расчет убытков на сумму 4 млн 429 тыс. 534 грн. за ущерб, причиненный при неорганизованных выбросах загрязняющих веществ.

Об этом говорится в сообщении Госэкоинспекции.

С 20 по 26 октября 2023 г. территориальными и межрегиональными территориальными органами Государственной экологической инспекции Украины проведено 99 мероприятий контроля в сфере охраны окружающей природной среды, рационального использования, воспроизводства и охраны природных ресурсов, составлено 208 протоколов об административных правонарушениях.

Общая сумма наложенных штрафных санкций составляет 70 тысяч гривен.

В Государственный бюджет взыскано 51 тыс. гривен. За нарушение требований природоохранного законодательства рассчитаны убытки на сумму 14 млн 996 тыс. гривен. Общая сумма предъявленных претензий и исков составляет 777 тысяч гривен. Взысканы убытки в добровольном и принудительном порядке на сумму 906 тыс. гривен.

Наиболее резонансными за нарушение требований природоохранного законодательства стали Кировоградская Николаевская Одесская и Ровенская области.

Инспекцией Приднепровского округа произведен расчет убытков на сумму 691 тыс. 713 грн. за незаконный отлов водных биоресурсов запрещенными орудиями лова на реке Овнянка между населенными пунктами с. Счастливое и с. Гаек на территории Попельнастовского сельского совета Александрийского района. Материалы с признаками уголовного правонарушения направлены в Александрийский РИН ГУНП в Кировоградской области.

Инспекцией Юго-Западного округа произведен расчет убытков на сумму 4 млн 429 тыс. 534 грн. за ущерб, причиненный во время неорганизованных выбросов загрязняющих веществ или смеси таких веществ в атмосферный воздух, вследствие возникновения пожара сухой травы и кустарников на территории объекта природно-заповедного фонда – Регионального ландшафтного парка «Тилигульский» на общей площади 2 га, что стало следствием неосторожного обращения с огнем. Материалы по признакам уголовного правонарушения направлены в ГУНП в Николаевской области. Проведен расчет ущерба на сумму 7 млн ​​232 тыс. 360 грн. за ущерб, причиненный при неорганизованных выбросах загрязняющих веществ или смеси таких веществ в атмосферный воздух, вследствие возникновения пожара мусора на территории полигона твердых бытовых отходов КП «СОМ». Уведомление об уголовном правонарушении направлено в ГУНП в Николаевской области.

Инспекцией Юго-Западного округа произведен расчет убытков на сумму 556 тыс. 342 грн. за незаконный отлов водных биоресурсов на реке Турунчук с оз. Путрино, возле с. Троицкое, Яськивское ТГ, Одесского района. Материалы направлены в Беляевский районный суд Одесской области.





нспекцией Полесского округа произведен расчет убытков на сумму 619 тыс. 80 грн. за незаконную добычу, неустановленными лицами, полезной

ископаемые местного значения – песка строительного, на земельном участке, расположенном на территории Рокитновского поселкового совета Ровенского района между селами Остки и Сновидовичи. Материалы с признаками уголовного правонарушения направлены в ОП №2 Сарненского РИН ГУНП в Ровенской области.