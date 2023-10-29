Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook. Далее приводим слова автора без комментариев. Также отметим, что мнение эксперта может не совпадать с позицией редакции.

Сегодня важно новостью является переход страны на зимнее время. Но для меня более существенно другое событие:



в соответствии со статьей 77 Конституции нашего Государства именно 29 октября 2023 года должны были состояться выборы НОВОГО состава Верховной Рады Украины. Конечно, правовой режим военного положения запрещает проведение выборов, но сегодняшняя дата все же побуждает к размышлению и требует изменений в деятельности нашего парламента.





Поэтому при мирных условиях сегодня состоялись бы парламентские выборы, а, как всегда, в декабре начал бы свою работу новый состав ВР. Теперь же будут продолжать свою деятельность депутаты 9-го созыва. Но, несмотря на сохранение ПРАВОВОЙ легитимности ВР этого созыва, есть ЭТИЧЕСКИЕ, ОБЩЕСТВЕННЫЕ и ВОЕННЫЕ вопросы к нынешним депутатам?

О невероятных депутатских зашкварах и крайне низкой популярности ВР не буду специально расписывать. Обратите внимание только на этическую сторону дела, учитывая состояние ВОЙНЫ.

Сейчас Украина пытается решить вопрос бюджетного обеспечения своей армии и государства, а депутаты уже второй год войны увеличивают расходы на свое содержание. В проекте бюджета на 2024 год предусмотрено 3 миллиарда 108 миллионов 221 тысяча гривен, что на 325 миллионов больше по сравнению в 2023 году. Кроме того, для политического пиара парламентские партии заложены еще 840 МИЛЛИОНОВ. То есть в крайне тяжелый 2024 военный год «народные депутаты» будут стоить нашему народу почти 4 миллиарда гривен налогоплательщиков.





В силу ФОРМАЛЬНОГО завершения полномочий Верховной Рады Украины 9 созыва и военное положение в государстве предлагаю:

- с 1 января 2024 года перевести работу депутатов и их помощников на ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОСНОВЫ;





- оптимизировать расходы ТОЛЬКО на содержание работников Секретариата ВР и полностью отменить финансирование партий;

- в условиях правового режима военного положения ВР должна рассматривать ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО военные законопроекты, поданные Ставкой Верховного Главнокомандующего и бюджетные, поданные Правительством;

- исключением должны быть законопроекты о выполнении наших обязательств по вступлению в ЕС и НАТО и законопроекты, поддержанные обществом через Петиции в ВР;

- депутатский спам и неадекватные "рехформаторские" законопроекты от министерств и ведомств необходимо перенести на послевоенный период.

Таким образом, будет, по моим расчетам, сэкономлено для ВСУ и НАРОДА около 3,5 миллиардов гривен и остановлен глупый партийный ПИАР на ВОЙНЕ.



Убежден, что сейчас ВСЕМ, в том числе депутатам, нужно действовать вместе ради ПОБЕДЫ В ВОЙНЕ, а не победы на будущих ВЫБОРАХ!