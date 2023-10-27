Как известно, в последние годы премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху выстроил так называемые «особые и братские» отношения с Путинской россией. Он участвовал во всех мероприятиях «русского мира» от Путина, включая так называемый торжественный, пропагандистский марш «Безссмертный полк».
А теперь делегацию ХАМАС… радушно принимает и ведет переговоры о сотрудничестве с ним Министерство иностранных дел Путинской России?!
Напомню, что отец нынешнего премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху - Бенцион Нетаньяху, профессор истории, который родился в Польше и был личным секретарем одного из идеологов сионизма Владимира Жаботинского.
Именно Владимира (Зеева) Жаботинского, который убеждал в необходимости совместных действий украинцев и евреев в борьбе за собственные национальные независимые государства и против российского империализма и шовинизма.
Именно того Владимира (Зеева) Жаботинского, подписавшего соглашение с представителями правительства УНР в экзили о создании при войске УНР еврейской жандармерии и на критику относительно тесного сотрудничества с украинским национально-освободительным движением отвечал:
«Я горжусь… ролью, которую я сыграл во время обороны Иерусалима. Но еще больше я горжусь соглашением с Петлюрой, хотя из нее ничего не вышло. И когда я умру, вы можете написать на моей могиле:
«Это человек, подписавший соглашение с Петлюрой».