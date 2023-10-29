Эксминистр иностранных дел Украины Павел Климкин объяснил, что множественное гражданство Украине нужно, но только с исключением российских и белорусских паспортов, потому что это риск безопасности.

Об этом он рассказал в программе «Разные люди».

Как отмечает гость программы, он уже много лет говорит о том, что нам нужно множественное гражданство, эта история даже перезрела. В частности, рассуждает экс-министр, почему мы не даем гражданство украинцам, которые хотят его получить и хотят работать здесь в Украине, но сами из диаспоры? А сейчас, добавляет он, у нас тоже есть миллион украинцев за границей, некоторые из них останутся там и даже возьмут другие паспорта, потому что это дает социальные льготы, у них тоже нужно забрать гражданство, чтобы они не были украинцами?

«У нас у сотни тысяч украинцев есть другие паспорта, это Закарпатье, все же известно. Мы это когда-то признаем или не признаем? А венгры или румыны, погибшие на фронте с 2014 года, мы знаем, что у них было по 2 паспорта, все же общине известно. Мы тоже будем на них показывать пальцем, что они не правильные, не украинцы? Это неправильная история. Я не говорю, что нам нужно это делать с кондачка с сегодня на завтра, но нам нужно начать честную дискуссию по этому поводу», - рассуждает Павел Климкин.

В то же время он отмечает, что категорически против того, что теоретически может быть разрешено двойное гражданство с россией или беларусью, это как раз фундаментальный риск безопасности. По мнению экс-министра, тем людям, которые взяли эти паспорта, стоит сказать, что они совершили ошибку, и спросить, готовы ли от этого отказаться, тогда к ним будет одно отношение, если нет – наказание.

«Мы живем в ветхозаветной логике, ментальности. У нас же «зрада» и победа, черный и белый, глаз за глаз, и здесь все должно быть очень просто. Это не значит, что мы должны прыгать в эту историю очень быстро, но дискуссия нам 100% нужна», - объясняет Павел Климкин.

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