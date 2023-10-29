Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал, сколько сегодня граждан осталось в Украине из-за войны и какие у нас демографические перспективы.

Об этом он рассказал в программе «Разные люди».

«Это вам только скажут те, кто может измерить поток на границе. У меня последних данных нет, но проблема в том, что нас точно меньше 30 миллионов сейчас здесь. Насколько меньше? Сложно сказать», – отмечает Павел Климкин.

По словам гостя программы, он видел и наши модели, и модели наших союзников, которые говорят, что у нас есть реальная угроза к 2030 году иметь 20+ миллионов. И эти 20+ миллионов, подчеркивает экс-министр, – это не 28 миллионов, а скорее в другую сторону. И это, добавляет он, означает новый вызов эмиграции и заставляет нас решать вопрос, как мы будем обращаться с людьми, которые будут приезжать здесь работать?

«Поляки прыгают от радости, что украинцы закрыли очень важные сегменты их экономики. Кто-то считает, что мы дадим им процент ВВП, кто-то считает 1,5%. Вы представляете 1,5% ВВП в Польше? А как мы будем это делать? Это самая большая страна Европы», - рассуждает Павел Климкин.

Как объясняет экс-министр, речь идет не о том, что пространственное покрытие – это основное в 21 веке, но тем не менее. Для нас, констатирует гость прогарами, безопасность – это, конечно, круто, без безопасности мы не обойдемся, но возникает вопрос, как мы построим реальность вокруг и восстановим рождаемость?

Как сообщала Politeka, Васильев объяснил, что, работая с театром, ты работаешь с музыкой, литературой, художественным искусством, поэтому становишься настоящим искусствоведом.

Также Politeka писала, что Устенко рассказал, как войны влияют на мировую экономику.





