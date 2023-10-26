Журналист Эдуард Глеза сообщил, что в Верховной Раде предложили разрешить выезжать мужчинам за границу за уплату пяти прожиточных минимумов в госбюджет.

Об этом он рассказал на канале «Контекст».

«В Верховной Раде предлагают разрешить пересекать государственную границу всем военнообязанным мужчинам призывного возраста от 18 до 60 лет. Несмотря на то, что законопроект был зарегистрирован еще в сентябре 2022, парламентарии его до сих пор не рассмотрели. Однако, как говорят источники в Верховной Раде, совсем скоро это может произойти», – сообщил Эдуард Глеза.

По словам журналиста, документ, который предложили в Верховной Раде, имеет все же больше недостатков, чем преимуществ. Как отметил Эдуард Глеза, мы не знаем, сколько будет продолжаться война, поэтому стране нужны военнообязанные. Поэтому любые решения, разрешающие массовый отток призывников, могут стать потенциальной угрозой существованию страны.

«Но кроме этого есть еще ряд недостатков правового характера. Прежде всего, эта инициатива противоречит Конституции Украины, ведь дискриминирует людей по имущественному признаку, потому что позволяет выезд за пределы страны при размещении достаточно большой суммы на счете», - заявил Эдуард Глеза.

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