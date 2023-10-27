Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе заявил, что после освобождения Крыма мы первым делом разберем Крымский мост, а дальше будем развивать его экономику и туристическую сферу.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

«Я с удовольствием буду готов работать и разбирать Крымский мост, и я говорю это сейчас серьезно. Как человек, проживший 12 лет в Крыму, я считаю, что действительно Крымский мост – это угроза со стороны агрессора. И я считаю, что обязательно его нужно будет разобрать», – подчеркивает Георгий Биркадзе.

По его мнению, после деоккупации у Крыма действительно будет прекрасное будущее. В частности, уверен эксперт, в Крыму создадут IT-хаб, это даст ему сильный экономический подъем, туда будут заходить компании, банки, они будут вкладывать свои деньги.

Кроме этого, добавляет он, Крым обязательно станет частью европейского транспортного коридора и подключится к электрической сети ЕС, что уже сделала остальная Украина. А самое главное, что, как утверждает эксперт, он оставил напоследок, чтобы посмаковать, это туристическая отрасль, которую Украина будет развивать в Крыму, это будут крутые отели и курорты.

«Мне не нужно быть Министром туризма, я готов возглавить только трест, потому что я буду с удовольствием разбирать Крымский мост. Я очень прошу, чтобы мне предоставили эти возможности», - заключает Георгий Биркадзе.

Как сообщала Politeka, Биркадзе объяснил, что Крымом нужно было заниматься задолго до аннексии, ведь там всегда был процент поддержки россии и коллаборанты.

Также Politeka писала, что Вербицкий рассказал, кем украинские беженцы могут работать в Германии.