В докладе разведки США, распространенном на днях, говорится, что российская федерация использует шпионов, социальные сети и государственные медиа для подрыва веры общества в честность демократических выборов во всем мире. «Это – глобальное явление. Наши данные показывают, что высокопоставленные российские правительственные чиновники, в том числе в Кремле, видят ценность в таких операциях по оказанию влияния и считают их эффективными», – отмечается в документе.

В США уже довольно долго продолжается дискуссия (она усиленно началась еще со времен президентства Обамы, хотя имела место и до этого), что наша, скажу так, самооборона должна включать серьезнейшие технологические компоненты. Речь идет о таких спецах, как, к примеру, white hats – белых хакерах, которые специализируются, в частности, на безопасности компьютерных систем. Это уже нужно вводить в системность. Нужно не просто мобилизировать какие-то группы любителей или патриотов, а развивать войска по кибербезопасности, а не только задействовать ЦРУ или АНБ. Время иметь соответствующие системные команды по этому направлению. Все потому, что мы имеем дело с новой реальностью защиты и обороны государства. Речь идет не так о возможности глушить какие-то системы, что посылают дроны, или фактически участвовать в войне на поле боя. Речь тут идет о предотвращении влияния, которое меняет мнения людей. Это очень серьезно.

Новая пропаганда – те же fake news. Это та же «культура стирания», «культура отмены». Однако, тут уже речь идет об их внедрении со стороны государства. Fake life уже стала государственной политикой российской федерации.

Дискуссии на тему влияний исходили у нас, в основном, от демократов. Хотя республиканцы проводили похожую линию (правда, она была несколько заглушена демократами) о том, что рф вмешивается в выборы на Западе, что она влияет на Трампа и так далее. К примеру, Джулиани летит в какую-то страну, ту же Украину, встречается там с какими-то одиозными персонажами, а те периодически получают рекомендации или приказы с россии для того, чтобы каким-то образом влиять на ситуацию с… Хантером Байденом. Это просто пример. В этой ситуации, как многим известно, есть что анализировать. Там много было настоящего. Но даже что-то настоящее можно перегнуть и извратить до неузнаваемости. С другой стороны, это как в ситуации с пианино. Когда пианино падает с 5-го этажа, то это точно не происходит само собою, а кто-то его берет и оттуда сбрасывает. Само по себе в нашей жизни мало что происходит. Иногда сам факт, что какой-то человек находится в определенном месте, просто там находится физически – это уже сходу неправильно. Поэтому и существует понятие «конфликт интересов». Например, если сестра судьи судится с кем-то в суде, где правосудие вершит ее брат, то тут тяжело говорить о какой-то объективности.

Влияние на умы людей – крайне важная тема. Она остро ощущается в США. Очень сильно россия работает по миру своей пропагандой, создает сначала «оленей», а потом из этих «оленей» создает «ядерных оленей», которым вообще никогда и ничего не доказать и никак их не переубедить.

Я бы отметил два фактора, когда речь идет о влиянии. Один фактор ставит целью поставить под сомнение легитимность и содержание всех выборов на Западе – в США и других странах так же. Для россии это может быть аргументом, мол, «если у нас так плохо, как о нас везде говорят, то в других странах, получается, не лучше, чем в рф». Какого бы цвета не были предметы в комнате, но если там выключить свет, то все и везде будет одинаково черным.

С другой стороны, влияние россии на выборы – факт. Доклад нашей разведки как раз это подтверждает. Сейчас важная задача – не поставить под сомнение правильность демократических решений. Все должно быть максимально открыто, чтобы на этом фоне можно было определить степень влияния на умы людей. В США эта тема сейчас будет больше и больше выходить на поверхность. В США конкретно стартовал сезон выборов, и любые факты подобного рода сразу же станут вооружением для той или другой стороны.

Как удержать ситуацию в русле? Как противодействовать подобному влиянию?

Один из вариантов – контрпропаганда. Это довольно старый инструмент, но он очень надежный и действенный.

Второй вариант – усиливать зрелость общества. То, что кем-то написано в социальных сетях или каких-то блогах, абсолютно не означает, что это все – правда. Зрелость общества всегда приводит к критическому мышлению, к тому, чтобы везде включать здоровый элемент сомнения. Ну, вот те же fake news. Это ж, простите, только откровенные дегенераты в это могут верить, хотя, правду говоря, такое очень глубоко западает потому, что подобные «новости» всегда скандальны и этим привлекательны.

Третий – иметь технологию, которая бы в нужный момент могла блокировать аккаунты людей из групп влияния рф. Как это происходит в банках, например. Когда банки пытаются поймать обман, они посылают некий текст и улавливают алгоритмами неправду. Это способ, который иногда раздражает, потому что транзакции могут быть и правильными, но каким-то путем алгоритм подхватывает подозрение и старается все проверить. Одним словом, технологически нужно побеждать в этом «конкурсе».

Еще метод – разоблачение шпионов. Нужно разоблачать таких людей, которые, само собою, не носят форму агента фсб и не кричат о том, что они – родственники путина, патрушева или бортникова, но сами периодически получают приказы или какие-то разнарядки из москвы. Нужно однозначно выявлять таких персонажей. Частично так осуществляется через ту же аналитику и алгоритмы ФБР и ЦРУ.

В США есть немало международных организаций, которые профессионально анализируют тему шпионов и агентов других стран. Да, бывают ошибки или недочеты. Но нужно понимать, что это – системный «конкурс» и должен быть мощный контрудар для того, чтобы контролировать ситуацию и снизить риски влияния извне. Каким-то путем нужно справляться, а возможные методы – это и есть элементы исправления.

Думаю, что в нашем новом мире попытки влияния со стороны рф не будут угасать. Миру сегодня нужно хорошо подумать, каким путем идти, чтобы быть впереди. Нужно хорошо задуматься над тем, как сделать так, чтобы все эти манипуляции не погубили нас и не захватили целиком и полностью наши умы.

Юрий Ванетик, адвокат, политический стратег и член Совета директоров международного правозащитного агентства WEST SUPPORT (США)