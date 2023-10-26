Инициативу к проведению этого мероприятия взяла на себя Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Официальное открытие семинара состоялось с участием выдающихся личностей в области экологии и безопасности.

Посол Марцел Пешко, Специальный представитель Председателя ОБСЕ – Координатор проектов в Украине, открыл мероприятие и поздравил участников с началом работы. Вводные слова также произнес Игорь Зубович, и.о. Председатели Государственной экологической инспекции Украины, Елена Криворучкина, Народный депутат Украины девятого созыва и заместитель председателя комитета по экологической политике Верховной Рады.

На семинаре приняли участие Ana Garcia, Председатель Сети IMPEL, Krzysztof Michalak, исполняющий обязанности Председателя Департамента финансов, инвестиций и глобальных отношений Дирекции по окружающей среде Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), Народные депутаты Украины Юрий Корявченков, Василий Вирастюк, Александр Матусевич, Игорь Фрис и Андрей Яковлев, представитель СЭП Офиса Генерального прокурора.

На семинаре была представлена ​​презентация результатов работы Государственной экологической инспекции за последние 9 месяцев, а также проведена панельная дискуссия с участием других представителей государства и общественности. В ходе обсуждения важных вопросов обсуждались проблемы, связанные с экологией и безопасностью в разных регионах Украины, а также возможные пути реформ и улучшения ситуации в этих сферах.

Первый день семинара открыл широкие возможности для дальнейшего обмена опытом и сотрудничества между экологическими экспертами и представителями власти, направленной на улучшение состояния окружающей среды в Украине.

Обсуждение проблемных вопросов и пути их решения открывают новые возможности для улучшения экологической ситуации в Украине и способствуют осуществлению необходимых реформ в этой области. Этот семинар является важным инструментом сотрудничества и обмена знаниями в области охраны окружающей среды и экологической безопасности и обещает привести к конкретным шагам на пути к улучшению экологической ситуации в Украине.