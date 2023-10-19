Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе прокомментировал результаты выборов в Польше и рассказал, что это значит для Украины, ведь теперь польский президент и премьер будут из разных партий.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

«Да, с одной стороны, нам действительно это будет в плюс, а с другой – нет. Потому что очень много вещей, которые вместе принимают президент и премьер. Сейчас так происходить не будет. Имею в виду, что это помощь нашей стране, какие-то вопросы политические. Дуда будет накладывать свое вето и это все будет тормозиться», – рассуждает Георгий Биркадзе.

Как он объясняет, дело в том, что Туск набрал столько голосов благодаря женщинам от 19 до 40 лет, ведь в Польше запретили делать аборты и они были вынуждены ездить в другие страны для этого. Так что, констатирует эксперт, этот радикальный подход партии Дуды сыграл ему в минус, что мы видим из результата выборов.

«И хочу добавить, здесь действительно такая ситуация, что Дуда будет блокировать, но здесь есть козырь. Дуда понимает, что он был и есть президент Польши, и дальше что можно ему предложить в Польше? Поэтому он будет обязательно думать идти на какую-нибудь должность в Европарламенте или Евросоюзе», - отмечает Георгий Биркадзе.

Следовательно, констатирует он, есть рычаг влияния на Дуду, благодаря чему он будет вести свою политику адекватно и будет прислушиваться к Европе относительно радикальной позиции своей команды. Так что, констатирует эксперт, польский народ сделал свой выбор и мы поддерживаем наших соседей в любом случае.

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