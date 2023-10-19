Политолог и главный редактор портала "Хвиля" Юрий Романенко рассказал в интервью латвийскому изданию Nra, какой он видит Украину после войны.



"Прежде всего — процветающей. Развитой. Милитаризированной. Она должна стать важным игроком в регионе, со своей глобальной и региональной политикой. Это будет государство с полностью переформатированными институтами, потому что очевидно, что в таком виде, в каком они есть сегодня, оно будет нежизнеспособно. Очевидно, что это будет Украина, в которой существенно изменится демографический состав, потому что нам придется привлекать значительное количество мигрантов, поскольку демографическая проблема очень серьезна, и, я бы даже сказал, она определяющая с точки зрения долгосрочных перспектив", - сказал Романенко.



Он также отметил, что у Украины будет своя важная роль в Евразии, в контексте ее отношений с Соединенными Штатами и Великобританией.

"Страна, которая будет частью архитектуры региональных и глобальных союзов, обеспечивающих новую кристаллическую решетку Евразии. А самое главное — со свободами в таком объеме, который будет ее делать привлекательной не только для украинцев, но и для всех людей в мире, для которых эти свободы важны. Сегодня в мире возникает дефицит свобод по объективным и субъективным причинам — я прежде всего говорю о Западе, где, очевидно, сейчас разворачивается кризис. Этот процесс начался задолго до пандемии ковида", - расскзал Юрий Романенко.

Также он отметил что в стране нужно максимально расширить свободы - например легализовать оружие.



"Я уверен, что там, где это возможно, следует максимально расширить свободы. Например, не бояться легализовать гражданское короткоствольное оружие. В стране, где на руках уже миллионы стволов, их просто нужно легализовать. Все, кто хотел иметь оружие, и так его имеют", - отметил Юрий Романенко.



Как сообщала Politeka, Доний объяснил, что Украина может вернуть своих людей домой, если воспользуется опытом израильского алия.

Также Politeka писала о том, что Золотарев объяснил, почему Запад настаивает на скорых выборах в Украине.