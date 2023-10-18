Эксперт по еврейской мистике и хасидизму Игорь Туров объяснил, что на самом деле большинство арабских стран уже готовы были к миру с Израилем, поэтому они не против уничтожения Сектора Газы.

Об этом он рассказал в программе «Разные люди».

По мнению эксперта, Израиль как государство сохранится, в этой войне оно никак не может проиграть, таких вариантов просто нет. Как он отмечает, более актуален вопрос о том, а что будет с Газой и «Хамасом», ведь случиться может многое.

«Хамас»... Его ненавидит большинство арабских стран. То есть, как бы они ни надували щеки, несомненно, что они были бы очень рады, что Израиль сделал там геноцид, и вообще, чтобы полоса Газы превратилась в пустыню. Того же хочет и правительство Фатха на левом берегу: чем больше геноцида в Газе, тем лучше. Затем можем сказать, что вот Израиль, давайте его блокировать», – объясняет Игорь Туров.

По его словам, арабский мир тоже внутри себя сложен, разделен на вражеские лагеря. Потому и пошло сейчас намерение мириться с Израилем, уже был целый ряд мирных соглашений. Как объясняет эксперт, они уже окончательно устали и склонились к тому, что им нужно бороться со своими реальными врагами, а не с Израилем, который, между прочим, на многое не претендует. То есть, констатирует он, достаточно просто дать Израилю жить в его нынешних границах, он будет жить и никого не тронет.

«Есть определенная угроза от Ирана, но Иран разрушить сейчас Израиль точно не сможет, он потерпит поражение, если это попытается сделать. И он скорее всего даже и не попытается это сделать», - утверждает Игорь Туров.

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