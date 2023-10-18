Эксперт по еврейской мистике и хасидизму Игорь Туров рассказал, консолидирует ли полномасштабная военная операция в Секторе Газы и возможный геноцид арабские страны против Израиля.

Об этом он рассказал в программе «Разные люди».

«Абсолютно нет. Ни одна арабская страна не придет на помощь «Хамасу». Вот это я могу сказать, хотя, конечно, будущее всегда сложно. Теоретически это может сделать Иран. В конце концов, он не рискует, это ограниченная военная операция, иранские силы из Сирии атакуют Израиль, с территории Ирана начинаются обстрелы Израиля ракетами. Это доставляет, конечно, немалые проблемы, но Израиль отбивает эту атаку и крушит иранские войска в Сирии», - объясняет Игорь Туров.

По его словам, может быть такой сценарий, что Иран даст приказ «Хезболле», а это фактически иранское прокси абсолютно. А «Хезболла», добавляет эксперт, имеет тысячи ракет от россии, и она начнет ужасную бомбардировку Израиля ракетами, конечно, значительную часть собьют, но немало попадут и будут потери. А дальше, продолжает он, Израиль ответит крупной военной акцией не территории Ливана, и «Хезболла» потерпит катастрофические потери.

«Может быть комплексный удар «Хезболлы», Ирана, «Хамаса» и «Хамаса» западного берега, потому что в Хевроне, Иерихоне доминирует как раз «Хамас». Но это максимум, что будет, все остальные будут провозглашать протесты, осуждения, но ничего больше не будет. С таким кругом противников Израиль справится, вопрос цены и того, сколько жизней и экономического ущерба, но 100% справится», - рассуждает Игорь Туров.

По мнению гостя программы, скорее всего война ограничится военной операцией в Газе. По его словам, Израиль не планирует тотального геноцида, Израиль хотел бы, чтобы все сложилось так, как сейчас в Карабахе, например, но кто возьмет эти 2 миллиона? Поэтому, уверен эксперт, вероятнее всего Газа будет постепенно оккупирована, но, конечно, с определенными, к сожалению, гуманитарными катастрофами.

Как сообщала Politeka, Манн заявил, что Китай – это творение США, экономический монстр, экономический дракон.

Также Politeka писала о том, что Туров прокомментировал заявление министра энергетики Израиля о том, что Сектор Газы отключат от электроснабжения.