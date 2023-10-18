Уже не секрет, что в Украине, особенно в условиях военного времени, процветает масштабная коррупция в высших эшелонах власти.

Об этом в комментарии заявил народный депутат VIII созыва, бывший заместитель командира батальона «Азов» Игорь Мосийчук, пишет сайт From.ua.



Мосийчук настаивает: этот факт подтверждает требование президента, озвученное на недавней встрече с журналистами National Media Talk 2023, о чем сообщила главред «Зеркала Недели» Юлия Мостовая.

«Я пересмотрел реакции журналистов, которые присутствовали на этой встрече… Я считаю сокрытие коррупции преступлением. Это недопустимо, поэтому готовлю соответствующее заявление о совершении преступления, которое в ближайшие дни планирую подать в правоохранительные органы», - сообщил он.

Бывший парламентарий добавляет: в большей степени коррупция в Украине процветает в сферах, связанных с деятельностью правоохранительных органов, в сфере экономики, энергетики, и, безусловно, в самом Офисе президента.

Более того, как утверждает собеседник, несмотря на то, что источником наибольшей коррупции в Украине является правительство, именно высшее руководство страны несет ответственность за совершаемые в стране коррупционные деяния.

«Источником наибольшей коррупции является, все-таки, правительство, потому что правительственные решения приводят к распределению средств и так далее», - указал он.

Мосийчук подчеркивает: западные партнеры Украины крайне недовольны данной ситуацией, в связи с чем требуют от президента Владимира Зеленского действенных мер по борьбе с коррупцией, в частности, убрать из своего окружения замеченных на махинациях чиновников.

«Западные партнеры сейчас сосредоточились, и это мы можем видеть, в том числе по публикациям в СМИ, которые аффилированы с нашими западными партнерами и с “Украинской правдой” на зачистку в Офисе президента. Ходят слухи, что она должна состояться в ближайшие дни. Но такие слухи ходили уже не раз, а президент отстаивал главу Офиса президента, а глава ОП отстаивал своих. Поэтому, когда мы говорим о коррупции, то нужно смотреть коррупцию, которая связана с Офисом Президента. Нет коррупции в Украине, не связанной с Офисом президента. Это не означает, что конечным бенефициаром этой коррупционной схемы является Офис, но Офис позволяет этой схеме существовать, офис ничего не делает, чтобы ее уничтожить», - заметил бывший нардеп.

Мосийчук добавляет: такие деяния подпадают под статью 396 Уголовного кодекса Украины – сокрытия преступлений.

«Во временя военного положения – это максимальный вид наказания: три года лишения свободы. Это только сокрытие преступления, не участие. Вдобавок, Офис продемонстрировал неспособность одержать победу над коррупцией, преодолеть коррупцию, и это четко видно по кейсу военкомов», - подытожил он.