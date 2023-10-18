Эксперт по еврейской мистике и хасидизму Игорь Туров прокомментировал заявление министра энергетики Израиля о том, что сектор Газа отключат от электроснабжения, что однозначно приведет к гуманитарной катастрофе.

Об этом он рассказал в программе «Разные люди».

«И водоснабжение, и снабжение продовольствием. Смотрите, но мы и в Украине здесь скоро столкнемся с таким. Я надеюсь, таких проблем не будет, но на территории банановых республик «лднр» может возникнуть нечто подобное», - предупреждает Игорь Туров.

По его мнению, Сектор Газы в определенной степени напоминает Донецкий край, это такая небольшая полоса с 2-миллионным населением, а на западном берегу реки Иордан тоже больше 2 миллионов, может быть, даже 3-4. Как объясняет эксперт, там культ рождаемости, Арафат провозгласил, что путь к воле палестинского народа – это чрево палестинской женщины, поэтому палестинцев на самом деле много.

Кроме того, рассказывает гость программы, Сектор Газы построен так, что там одни поселения переходят в другие, а это значит тяжелые уличные бои, ведь территория плотно застроена. А еще, добавляет он, в Газе и вокруг нее есть целая система подземных ходов вплоть до Египта, через них контрабандой доставлялось оружие, взрывчатка и т.д.

«Могу ли я осудить и сказать, что Израиль должен сунуть свои войска и пусть израильские солдаты погибают в этих уличных боях? Не могу так сказать. А можно ли сказать, что нужно помириться? Представим себе, что Украина подарила Донецкому краю определенное самоуправление, которое он использовал для удержания за счет россии силы боевиков, которые начинают нашествия на соседние мирные украинские поселения, мы терпим-терпим, а в какой-то момент они ворвались и убили сразу тысячу. И что дальше?», - заключает Игорь Туров.

Как сообщала Politeka, Шейтельман заявил, что, если не победят Украина и Израиль, это и будет конец света.

Также Politeka писала о том, что Биркадзе сообщил, что сегодня МВФ отмечает успехи в Украине по снижению инфляции, росту экономики и золотовалютных запасов.





