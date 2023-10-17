Явка на выборах в Сейма составила 74.38% и установила исторический рекорд.

Политолог и главный редактор портала "Хвиля" Юрий Романенко прокоментировал итоги выборов в Польше.

«Ну вот и все. В Польше завершен подсчет голосов, правящая партия «Право и справедливость» выиграла с результатами 35,38%. Это означает, что она проиграла выборы, хотя заняла первое место. Я говорил, что по мере подсчета голоса за PiS будут снижаться. Через две недели в Польше будет новое правительство на базе коалиции трех оппозиционных партий и начнется слом писовской системы», - написал Юрий романенко.

В Польше посчитали 100% голосов на выборах. В этот раз явка стала рекордной.

Явка на выборах в Сейма составила 74.38% и, как и прогнозировали, установила исторический рекорд – до сих пор самым высоким показателем были 62,7% в 1989 году.

Особенно высокой явка была в крупных городах – там проголосовали 81,5% зарегистрированных избирателей, в то время как в селах явка составила 69,5%.

Высокая явка наблюдалась среди молодежи: в группе до 29 лет на участки пришли почти 69%.

В парламент проходят пять политсил: руководящая партия "Право и Справедливость" с результатом 35,38%, ключевой оппозиционный блок "Гражданская коалиция" с 30,70%, "Третий путь" с 14,40%, "Левица" с 8 ,61% и крайнее право "Конфедерация" с 7,16%.

Несмотря на формальную победу партии "ПиС", "Гражданская платформа, "Третий путь" и "Ливица" получают шанс сформировать правительство.

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