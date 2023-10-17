Украина продолжает страдать от вооруженной агрессии России. Вне очевидных потерь от этого конфликта, не менее важна экологическая компонента. Вооруженная агрессия привела к значительным ущербам для окружающей среды и природы.

В еженедельной инфографике Госэкоинспекция рассчитала обновленный ущерб, причиненный окружающей среде вследствие вооруженной агрессии РФ на территории Украины, причиненный природным ресурсам, водным системам, земельным ресурсам и атмосфере.



Ранее руководство Госэкоинспекции вместе с украинской делегацией приняло участие в 4-й очной Международной конференции по усилению природоохранной деятельности в Европе.

Организаторами конференции были Сеть Европейского Союза по имплементации и правоприменению экологического права (IMPEL Network), Сеть экологических прокуроров ЕС (ENPE), Сеть ЕС по расследованию экологических преступлений (EnviCrimeNet) и Объединение судей ЕС по окружающей среде (EnviCrimeNet). Конференция включала в себя отдельную дискуссионную панель, посвященную защите окружающей среды во время вооруженной агрессии России против Украины.





На мероприятии приняли участие народная депутат Украины, Заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экологической политики и природопользования Елена Криворучкина, национальный Координатор IMPEL Network Андрей Мороз, советник Генерального прокурора Украины Максим Попов, а также и.о. Главы Государственной экологической инспекции Украины, Игорь Зубович.