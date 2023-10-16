С 06 по 12 октября 2023 г. территориальными и межрегиональными территориальными органами Государственной экологической инспекции Украины проведено 128 мероприятий контроля в сфере охраны окружающей природной среды, рационального использования, воспроизводства и охраны природных ресурсов, составлено 225 протоколов об административных правонарушениях.



Об этом говорится в сообщении Госэкоинспекции.

Общая сумма наложенных штрафных санкций составляет 83 тысячи гривен. В Государственный бюджет взыскано 64 тыс. гривен. За нарушение требований природоохранного законодательства рассчитаны убытки на сумму 2 млн 833 тыс. гривен. Общая сумма предъявленных претензий и исков составляет 5 млн. 176 тыс. гривен. Взысканы убытки в добровольном и принудительном порядке на сумму 2 млн 983 тыс. гривен.

Наиболее резонансными за нарушение требований природоохранного законодательства стали Винницкая и Киевская области.

Инспекцией в Винницкой области произведен расчет убытков на сумму 1 млн 670 тыс. 921 грн за порубку, неустановленными лицами, 128 деревьев в полезащитной лесной полосе за пределами с. Косаново на территории Кунковской территориальной громады Гайсинского района. Материалы направлены в Главное управление Национальной полиции в Винницкой области.

Инспекцией Столичного округа направлен иск в Хозяйственный суд Киевской области относительно Коммунального предприятия «Комбинат коммунальных предприятий г. Василькова», на сумму 4 млн 730 тыс. 16 грн, о возмещении ущерба нанесенного государству в результате самовольного использования водных ресурсов при отсутствии разрешительных документов (специального разрешения на использование недрами (подземными водами).