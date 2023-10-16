К украинскому рынку нефти и газа есть интерес у итальянских, британских и ближневосточных компаний, но за инвесторов нужно бороться. Об этом в интервью рассказал предприниматель, владелец компании "АЛЬФА ГАЗ" Александр Кацуба.

Предприниматель говорит, что инвесторы ожидают от Украины в первую очередь предсказуемости правил игры и стимулирования инвестиций. А украинская инвестиционная политика не отличается последовательностью все годы независимости. После окончания войны на рынке требуется баланс между интересом государства собрать больше налогов и стимулом расширения добычи. Чтобы инвесторы вкладывались в отрасль, нужно стимулировать бурение новых глубоких и сверхглубоких скважин. Это, по мнению Кацубы, нуждается в налоговых льготах.

“Я бы также (уже сейчас, – ред.) активизировал работу по заключению сделок по разделу продукции с потенциальными инвесторами. Это позволит наращивать добычу на западе страны, а затем – на востоке и юге», – говорит Кацуба.

Еще важный акцент – это работа с местными властями. Местные депутаты, правоохранители должны прекратить смотреть на инвестора как источник личного обогащения. Потому что инвестор – партнер для страны и общины. Для привлечения инвесторов требуются низкие риски потери инвестиции. Правительство должно коммуницировать, что любые стимулы вводятся на четко определенный срок и не могут быть отозваны или изменены преждевременно. Новые правила должны устанавливаться минимум на 5-10 лет, резюмирует эксперт.

Александр Кацуба – украинский предприниматель, эксперт в сфере энергетики, владелец компании АЛЬФА ГАЗ.