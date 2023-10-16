Политтехнолог Михаил Шейтельман заявил, что террористы «Хамас» так же жестоки в Израиле, как российские войска в Украине, если же они победят, это будет во всем мире.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Как отмечает эксперт, сегодня у нас двойные вилы. С одной стороны, констатирует он, россияне уже год и 8 месяцев бомбят Киев ракетами, пытаются пробиться сюда, чтобы устроить резню, конкретно сейчас пытаются штурмовать Авдеевку, повторить результаты Курской битвы. С другой, продолжает политтехнолог, - «Хамас» объявил всемирный еврейский погром, и эти процессы пошли по всему миру. В частности, рассказывает он, В Китае напали на сотрудника израильского посольства, везде усилена охрана посольств, еврейских культурных центров, демонстрации в Багдаде, Емен хочет воевать с Израилем, в Ливане большие беспорядки, во Франции мусульманские выступления, палестинцы Иордании хотят прорвать границу.

«А вот, как описывает эти двойные вилы Андрей Макаревич, знаменитый певец и поет: «У всего цивилизованного человечества (еще есть такое?) осталось совсем немного времени на то, чтобы отложить свои левацкие игрушки и понять, что если Украина и Израиль не победят в ближайшее время - это и будет конец Света. И начало тьмы». Меня все время спрашивают: «Что, Третья мировая война?». Вот вам Макаревич говорит, да, Третья мировая война, да, если не победят Украина и Израиль, это и будет конец света», - подчеркивает Михаил Шейтельман.

Кроме этого, констатирует он, сегодня посыпалось очень много упреков в адрес Израиля, но это, понятно, с подачи россиян, они говорят, что и израильтяне сами начали оккупировать территории в 1948 году, и украинцы сами напали, началось это еще с Бандеры. Тем не менее, рассуждает эксперт, что касается Ближнего Востока, то сейчас надо забыть 1948 год, все эти вопросы, какое там государство где надо с какой столицей создавать, и посмотреть, что «Хамас» убил 1300 мирных жителей, в том числе детей, и это было жестоко.

«Там вскрылись еще подробности, журналисты описывают все больше жутких случаев, все как мы имели после Бучи, после Херсона, после Харьковской области, после Изюма. Вот все больше и больше историй, которыми эта резня обрастает. Если Украина и Израиль не победят, если россия и «Хамас» победят, это же мы получим по всему земному шару, во всем цивилизованном мире. Поэтому надо отложить все, что было в прошлом, и сосредоточиться на одном – на том, чтобы сейчас победили Украина и Израиль», - заключает Михаил Шейтельман.

Как сообщала Politeka, Новохатский сообщил, что система безопасности Израиля сейчас уже не работает так же эффективно, как 10 лет назад.

Также Politeka писала о том, что Решмедилова рассказала, какого уровня уже достигла украинская армия.