Правящая партия Грузии решила не голосовать во время заседания Парламентской ассамблее Совета Европы за резолюцию, в которой российского диктатора Владимира Путина признали диктатором.

За эту резолюцию в ПАСЕ проголосовала только представитель оппозиционной партии "Граждане" Кетеван Туразашвили. При этом члены политической партии "Грузинской мечты" не принимали участия в голосовании.

Руководитель делегации "Грузинской мечты" в ПАСЕ Ираклий Чиковани рассказал, что у него самого якобы были "другие дела" и добавил, что в предыдущие годы грузинские депутаты также в разном составе присутствовали на голосованиях в ПАСЕ.

Чиновник заявил, что для Грузии есть смысл что-то обсуждать с рф или о ней "только из-за одной задачи - восстановление территориальной целостности и положение наших граждан на оккупированных территориях".

При этом отвечая на вопрос журналистов о том, согласен ли он сам, что рф стала диктатурой, Чиковани заявил, что в рф "есть проблемы, связанные с полноценным действием демократии".





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