Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook. Далее приводим слова автора без комментариев. Также отметим, что мнение эксперта может не совпадать с позицией редакции.

Когда возникала идея хоронить наших БОЛЬШИХ УКРАИНЦОВ во время ВОЙНЫ, я был категорически ПРОТИВ. Молчу уже о форме презентации спрятанных лидеров нации от невежд из киевских властей. Для примера на пленке, покрывавшей памятник Шевченко главная и самая большая надпись была - 1939. Киевляне и гости города долго не могли понять, что это за военный или масонский код на Тараса Григорьевича? Оказалось, что для киевских чиновников было важнее не имя нашего Пророка, а год создания памятника (1939), когда Сталин и Каганович решили изъять все АНТИМОСКОВСКИЕ поэзии Шевченко и сделать из него «защитника коллективизации»?!

Гордый тому, что мы с главой Шевченковского заповедника в Каневе Валентиной Коваленко убедили чиновничество не хоронить Шевченко на Чернечей горе и не ошиблись. Потому что во время войны к Тарасу идут набраться национального духа и подпитаться украинской идеей тысячи украинцев!

И самое главное. Неужели чиновничество и чиновники, которые первые месяцы «руководили Украиной» из Закарпатья и Прикарпатья считали, что и Шевченко бы до освобождения Киевской области скрывался где-нибудь на Западе страны?!

Нет и еще раз нет!

Тарас Шевченко напомнил бы всем свои безмерные слова из знаменитого «Кавказа»:

«БОРитесь – поборете,

Вам Бог помогает!

За вас ПРАВДА, за вас СЛАВА

И ВОЛЯ свята!»