Политический эксперт, соучредитель Украинского института будущего Юрий Романенко прокомментировал почему мнение о том, что если Израиль продолжит свою политику по подчинению Газы, то в конфликт могут вмешаться другие арабские страны, и война получится таких масштабов, что все ресурсы США пойдут на поддержку Израиля, и, как следствие, не пойдут на помощь Украине.

“Война больших масштабов запустит ВПК больших масштабов, тогда вообще не будет стоять вопрос, что Украина что-то будет не получать. Она будет получать все именно по этой причине. Мировой масштаб войны превратит потребности Украины в оружии в целиком оправданные с точки зрения западных налогоплательщиков”, - написал Романенко.

Поэтому по его мнению, Украине важно поддерживать Израиль. Кроме того, само нападение ХАМАС — это зверство.

"Если бы ХАМАС системно изменял жизнь в Газе в лучшую сторону, то атаки со стороны Израиля на Газу выглядели бы неадекватными. Кто бы поддерживал удары Израиля в этом случае? Да никто. Нельзя просто так взять и начать бомбить мирные города.

Но сейчас именно ХАМАС напал на Израиль самым варварским способом. И глядя на эти детские коляски пропитанные кровью, трупы несчастных людей, которых резали словно скот и наблюдая, как в Газе, в Египте, Иордании и других странах толпы радостно прыгали от картин этого скотства, ну невозможно нормальному человеку это скотство принять", - подытожил Романенко.

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