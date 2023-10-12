«Нападение на Израиль показывает, что терроризм и военная агрессия – это проблема всего мира, а не отдельных стран».

Это отметил в эфире национального телемарафона "Единые новости" народный депутат Украины, заместитель председателя Комитета ВР по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Арсений Пушкаренко.

По его мнению, события в Израиле – очередное подтверждение того, что международное право полностью пренебрегает террористами и их спонсорами. Следовательно, система безопасности мира нуждается в безотлагательном реформировании, как это неоднократно подчеркивал Президент Владимир Зеленский, в том числе и во время проведения дебатов на недавней Генассамблее ООН.

Нардеп отметил, что все указывает на то, что за нападением на Израиль стоят иран и россия — страны, никогда не скрывавшие своей приверженности ХАМАСу и другим террористическим группировкам. Делегации ХАМАС неоднократно на высоком уровне принимали в Москве. Показательны и настроения, царящие среди российских пропагандистов и в соцсетях России после нападения ХАМАСа на Израиль. Для тех, кто все еще питал иллюзии по поводу российского общества, как раз пора прозреть. Не просто отсутствие сострадания к жертвам террористов, а открытый циничный антисемитизм.

«Украина солидарна с Израилем. Мы понимаем ту боль, которую испытывает израильский народ. Все мировое общество осудило действия ХАМАСа. Но миру, наконец, необходимо понять, что террористов не уговаривают, с ними нельзя идти на компромиссы — с ними нужно бороться и уничтожать. Причем не только отдельных боевиков и группировки, но и государства, которые осуществляют неоправданную агрессию и финансирование террористической деятельности» , — подчеркнул он.

Народный депутат убежден в необходимости возобновить действие международного права, а организации, которые должны его обеспечивать должны иметь реальные инструменты, чтобы осуществлять контроль за его соблюдением. Однако сегодня россия в Совбезе ООН имеет право вето, и это недопустимо, заявил политик.

Арсений Пушкаренко также выразил надежду, что Израиль изменит свою позицию по отношению к Украине.

«Мы благодарны Израилю за гуманитарную помощь, за поддержку с реабилитацией и протезированием наших граждан, в том числе военных, обучением украинских реабилитологов, но рассчитываем на переход от нейтралитета к более решительной поддержке, в том числе в сфере военной помощи. Убежден, что наше взаимопонимание и сотрудничество будут ужесточены», — подчеркнул нардеп.

Подводя итоги, парламентарий отметил, что нынешние события в Израиле еще раз доказывают актуальность Формулы мира, которую предложил Президент Владимир Зеленский и которую должны принять на Глобальном саммите мира. Поэтому, по его мнению, сейчас перед украинской дипломатией предстали очередные вызовы. Однако у Украины уже есть основательные результаты в продвижении Формулы мира, которых удалось достичь украинской стороне благодаря усилиям.

Министерства иностранных дел и Офиса Президента Украины во главе с Андреем Ермаком на уровне советников по национальной безопасности и лично Президента Владимира Зеленского – на уровне первых лиц государств. Так что, уверен Арсений Пушкаренко, и на эти вызовы будут найдены эффективные ответы.

Он также добавил, что Украина неоднократно отмечала, что имплементация Формулы мира и наступление именно справедливого мира в нашем государстве — это не только о прекращении войны в Украине. Это также о действенном механизме для решения ситуаций, ныне существующих в Израиле, а значит, о глобальной безопасности мира.