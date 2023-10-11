Заместитель председателя комитета по экологической политике в ВР Елена Криворучкина пояснила, что вместо непутевой реформы от Минзащиты окружающей среды нам нужна концепция, которая будет отвечать требованиям ЕС.

Об этом она рассказала на канале «PolitБюро».

«Для меня эта тема очень жива. Еще раз подчеркну, что, когда мы отрицаем, мы готовы предложить свою концепцию. Есть концепция, которая лежит у министра уже 4 месяца без всякой реакции, но мы это время тоже не стояли на месте, мы еще усовершенствовали ее. Наша концепция предусматривает устранение дублирования функций, сокращение аппарата чиновников, это необходимое условие, но все, что будет происходить, будет происходить не за счет государственного бюджета, а благодаря экономии внутренних резервов», - объясняет Елена Криворучкина.

Как подчеркивает она, в таком случае Государственная экологическая инспекция не будет оказывать давление на бизнес, не будет вызывающим страх органом, она наконец станет сервисной службой и будет помогать бизнесу совершенствоваться в этой сфере. К тому же, отмечает экология, та бессодержательная концепция, которую предлагает Министерство защиты окружающей среды, отнюдь не является требованием Евросоюза.

«Кстати, есть законопроект №3091, за который я ответственна от комитета, о государственном экологическом контроле, но он мне наследовался от коллег, его написали и приняли в первом чтении до войны. Этот законопроект является евроинтеграционным и приоритетным по выполнению Украиной соглашения об ассоциации с ЕС», - рассказывает Елена Криворучкина.

Тем не менее, констатирует она, из-за войны изменились условия, и теперь этот законопроект, который проанализировали также и международные эксперты, не слишком подходит. Поэтому теперь, отмечает гостья программы, нужно взять из этого законопроекта все положительное, а остальное переделать и создать вообще новый законопроект. И сейчас, подчеркивает она, мы должны провести правильную реформу системы государственного надзора и контроля, это приоритетное требование вступления Украины в ЕС.

Как сообщала Politeka, Криворучкина рассказала, что Министерство защиты окружающей среды решило провести инновационную реформу по переименованию Госэкоинспекции.

Также Politeka писала о том, что Гладких рассказал, будет ли Фицо вести антиукраинскую политику Словакии.