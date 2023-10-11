Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе заявил, что ни один политический конфликт между государствами не дает никому права врываться на чужие территории и устраивать резню, как это было в Израиле.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

«Хочу выразить свое соболезнование всему израильскому народу и сказать, что произошедшее – это огромная трагедия. Сердцем и душой я с вами, мне очень больно видеть эти кадры. То, что сегодня переживает Израиль, это очень берет меня за душу, потому что это народ, который, к сожалению, постоянно находится в изгнании, постоянно происходят нападения, народ, желающий просто жить, больше ничего. Просто дайте им жить. К сожалению, такое же зверство мы увидели в Буче, Ирпене, других районах Киевской области, ничем не отличается», - отмечает Георгий Биркадзе.

В то же время это нападение «Хамас», констатирует он, развеяло много мифов о Моссаде, о мощной израильской разведке, которая не опередила и не помешала такому варварскому вторжению. Кстати, эксперт напоминает, что и российская армия была второй в мире, а сегодня российская армия просто 200-ая. Так же, добавляет он, не справился и знаменитый Железный купол, который мы так хотели иметь год назад, когда россияне начали обстреливать нашу энергетическую инфраструктуру.

«Действительно год назад раскатывалась такая история. Рассказывали, что, если бы у нас был Железный купол, мы были бы защищены. Скажу так: будь железный купол, мы были бы защищены действительно, только не Киев, а прифронтовая зона была бы защищена от залпового огня, от снарядов с дальностью около 30-40 километров. Такие ракеты, как «Калибр», «Кинжал», «Искандер» и т.д., не перехватываются Железным куполом», - объясняет Георгий Биркадзе.

Как он констатирует, конечно новый виток израильско-палестинского конфликта сегодня связан с тем, что Палестина как государство не создана. Это все, подчеркивает эксперт, понятно, но это не дает никому права издеваться над покойниками. В целом, отмечает он, в мире много конфликтных ситуаций, но это не позволяет забегать на чужую территорию и вырезать простых людей. То есть, объясняет эксперт, было бы понятно, если бы это была перестрелка между Вооруженными силами, но такие резни, как была у нас в Буче, не имеют оправданий.

Как сообщала Politeka, Биркадзе пояснил, что в МВФ отмечают успехи Украины в выполнении обязательств, а их требования такие же, как и в ЕС, поэтому начнутся переговоры о членстве.

Также Politeka писала о том, что Яли рассказал, какой мирный план Эрдоган предлагает Израилю.