Такие ракеты будут оказывать в 100 раз больший эффект, чем "гарантии" от Запада.

Политический эксперт, соучредитель Украинского института будущего Юрий Романенко прокомментировал необходимость запуска Украиной баллистических ракет.



"30 лет назад Украине выпускала баллистические ракеты "Сатана". Если нам не дают гарантии безопасности, то мы все деньги должны направлять а строительство парков и дорог, а в строительство таких ракет", - написал Романенко.

Он говорит, что создавать такие ракеты надо тайно.

"Об этом не нужно будет говорить публично, также, как и про ракеты. Не нужно кричать об этом на весь мир. Просто, в случае прилета "Калибров" на Екатеринбург, Челябинск, Москву или Владивосток должно прилетать 8 тонн взрывчатки. 8 тонн - это 40 "Калибров". Это не ядерная бомба, ее еще нужно сделать, а 40 "Калибров". Этого достаточно, чтобы стирать в порошок заводы, которые производят "Калибры, самолеты, танки. Короче все, что разрушает нашу страну", - написал Романенко.

Он считает что такую программу надо запускать как можно быстрее.

"Украина отказалась от ядерного оружия и мир это не оценил. Потому надо перестать пускать розовые сопли и пока еще живы инженеры делать, что можно еще сделать. Пусть эти ракеты будут летать косо и криво, но если они будут падать на русские города, то это будет оказывать в 100 раз больший эффект, чем высосанные из пальца "гарантии" от импотентов Запада", - написал Романенко.





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