Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе заявил, что после того, как депутаты избили парня и начали показывать в ВР порванные штаны, нам точно нужные выборы.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

«Я не могу понять, что происходит с нашими депутатами. Мы увидели ситуацию, что Дмитрук и Куницкий из команды Разумкова избили парня из ВСУ, защищавшего Украину, парень теперь в больнице. Также мы видим, что происходит в Верховной Раде с Тищенко, эти селфи-палки, съемки. Что это значит? У депутатов едет кукуха или как это понимать? Голосуем поправки в бюджет, а они не ходят на работу, нет голосов. Что это такое? Драки, Гончаренко показывает порванные штаны», - рассказывает Георгий Биркадзе.

Прежде всего, отмечает эксперт, депутаты должны понимать, что нет разницы, какие партии они представляют и какие у них фамилии, будь это Дмитрук, Тищенко, Гончаренко или Куницкий, ведь закон для всех работает одинаково.

«Если до этого я думал, что нужно пока не обращать внимание на призывы наших партнеров по выборам, то сегодня я понял, что ошибаюсь, потому что с такими депутатами будущего не будет. Поэтому нужно отработать и сделать все, чтобы в ближайшее время прошли выборы», - утверждает Георгий Биркадзе.

К тому же, убежден он, если это депутат из «Слуги народа», то есть из партии президента, он обязательно должен получать больше наказаний и они должны быть более жесткими. По мнению эксперта, депутаты должны чувствовать, что они у власти, они имеют отношение к власти, а это ответственность.

Как сообщала Politeka, Решмедилова рассказала, почему Украине важен саммит в Гранаде.

Также Politeka писала о том, что Биркадзе рассказал, не бросят ли США Украину с помощью.





